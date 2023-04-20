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رياضة

تأجيل الحكم في قضية خصم نقاط يوفنتوس.. لهذا السبب

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:00
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أجلّت محكمة الضمان التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، النطق بالحكم في الاستئناف الذي تقدم به نادي يوفنتوس ضد قرار خصم 15 نقطة من رصيده، الذي اتخذته المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 20 كانون الثاني في قضية تحقيق مكاسب مالية مزيفة.
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وحسب تقارير، فقد تم التأجيل في البت النهائي في قضية خصم 15 نقطة، من أجل إعطاء الوقت الكافي للجهات المسؤولة عن القضية لدراسة الملف مجددًا من كل الأوجه.  
وكان نادي السيدة العجوز قد تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بسبب حصول محكمة الاستئناف للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ما يثبت حدوث عدة خروقات مالية في تحويل اللاعبين في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021.  


وبعد خصم النقاط من رصيد يوفنتوس احتل الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه حقق نتائج إيجابية جعلته يتسلق الترتيب مجددًا، حيث يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 44 نقطة متخلفًا، عن الوصيف لاتسيو بـ17 نقطة، وفي حال تم إرجاع النقاط المخصومة منه سيصبح برصيده 59 نقطة، وسيخطف بذلك المركز الثالث من روما الذي يملك 56 نقطة. (win win)
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