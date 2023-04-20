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رياضة
لماذا تقدّم رئيس النصر السعودي باستقالته؟
Lebanon 24
20-04-2023
|
11:00
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انتشرت في الساعات الماضية أنباء أكدت على أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، تقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة فريقه لديربي الرياض أمام الهلال في الدوري المحلي.
وحسم الهلال ديربي الرياض بالفوز على النصر بثنائية نظيفة، حملت توقيع النيجيري أوديون إيجالو من ركلتي جزاء في الدقيقتين في 42 و62 في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
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ونشر الإعلامي الرياضي عبد المجيد بن طالب عبر حسابه على "تويتر" ، أكد أن استقالة مسلي آل معمر لم تقبل، وأنه مستمر في منصبه.
ليرد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل قائلا: "غير صحيح، الأستاذ مسلي آل معمر لم يقدم استقالته من الأساس".
وجاء ذلك بعد حملة من الغضب من جانب جماهير نادي النصر على إدارة العالمي، عقب خسارة مباراة ديربي الرياض، والابتعاد أكثر عن الاتحاد متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين في الوقت الحالي. (روسيا اليوم)
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