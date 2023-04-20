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رياضة
دروغبا: لا أستطيع التعرف على تشيلسي الحالي
Lebanon 24
20-04-2023
|
16:00
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قال الإيفواري ديديه دروغبا، مهاجم تشيلسي الإنكليزي السابق، إنه لم يعد يتعرف على النادي منذ أن تولى إدارته المالك الجديد الأميركي تود بويلي بعد رحيل المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.
وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد الإسباني صفر - 2 في "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء، ليخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة صفر - 4 في مجموع المباراتين.
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ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي.
ومع اقتراب نهاية موسم بلا ألقاب، انتقد دروجبا، الفائز بـ12 لقبا مع الفريق خلال تسع مواسم قضاها مع تشيلسي، الإدارة الحالية للنادي.
وقال دروغبا في تصريحات لقناة "كانال بلس": "أعرف هذا الفريق بشكل جيد خلال فترة أبراموفيتش، لكن اليوم اراه يفتقد إلى أشياء، ومن الصعب علي أن أفهم الطريقة التي تخلى بها النادي عن بعض الأشخاص".
وأضاف: "عليهم أن يعودوا لمبادئ وقيم هذا النادي، لم يعد بإمكاني التعرف على فريقي". (العربية)
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