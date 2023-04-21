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رياضة

بينهم رونالدو وصلاح.. نجوم الكرة يفقدون العلامة الزرقاء في تويتر بسبب قرار ماسك

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:00
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نفذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" وعده بفرض رسوم على مستخدمي تويتر بقيمة 8 دولارات مقابل الحصول على علامة زرقاء لحساباتهم.

وأزالت منصة "تويتر" علامة التوثيق "الزرقاء" من حسابات العديد من نجوم كرة القدم بسبب السياسة الجديدة التي فرضها ماسك، وجاء على رأسهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
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ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!


 
وظهر حساب رونالدو الذي يتابعه 108 ملايين شخص، وكذلك صلاح الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص، من دون العلامة الزرقاء.
 
ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!


 
 
كما خسر الدولي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي "العلامة الزرقاء" بجانب نجوم آخرين في الرياضة والفن وفي مجالات أخرى. (روسيا اليوم)
 
 

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