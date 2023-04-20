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رياضة
إشبيلية ويوفنتوس وليفركوزن وروما إلى نصف نهائي "يوروبا ليغ"
Lebanon 24
20-04-2023
|
23:47
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تفوق إشبيلية الإسباني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، على العملاق الإنكليزي مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة 3-0، مستفيدًا من تعادله الثمين ذهابًا على أرض أولد ترافورد 2-2.
وتأهل يوفنتوس الإيطالي بدوره إلى نصف النهائي رغم تعادله على أرضه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-1، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف من دون رد.
كما ضَمِن باير ليفركوزن الألماني عبوره بتخطيه مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بالفوز عليه في أرضه بالذات بنتيجة 4-1، بعد التعادل معه ذهابًا في ألمانيا بهدف لمثله.
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وحسم رروما الإيطالي بطاقة التأهل الرابعة على حساب ضيفه فينورد الهولندي بعد فوزه عليه بنتيجة 4-1 بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بفوزه 2-1، مع العلم أنّ نتيجة الذهاب في روتردام انتهت هولندية بهدف نظيف.
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