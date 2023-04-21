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رياضة

يوفنتوس يستعيد نقاطه بعد إلغاء العقوبة!

Lebanon 24
21-04-2023 | 05:00
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قررت محكمة الإستنئاف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، إعادة دراسة قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس مما يعني إعادة النقاط إلى رصيد الفريق الإيطالي حتى حسم الأمر من جديد.
 
 
وقضت المحكمة بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
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وبهذا القرار تعود السيدة العجوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعيّن عليها انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة حسمت في 20 كانون الثاني 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
ومع ذلك، أعلن النادي الواقع في تورينو عن طعن القرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذهالعقوبة. 

وطلب مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية في بيان من المحكمة التابعة للاتحاد مراجعة العقوبات المفروضة على النادي وبعض الشخصيات الرئيسة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق التشيكي بافيل نيدفيد الذي طالته عقوبات بموجب الحكم الأصلي.


وبات ترتيب الفرق الـ4 الأوائل على الشكل التالي:

1. نابولي 75 نقطة
2. لاتسيو 61 نقطة
3. يوفنتوس  59 نقطة
4. روما  56 نقطة (bein sports)
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