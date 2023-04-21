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رياضة

محاكمة 8 عاملين بالرعاية الصحية بتهمة التسبب في وفاة مارادونا

Lebanon 24
21-04-2023 | 08:00
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سيخضع ثمانية عاملين في الرعاية الصحية للمحاكمة بتهمة التسبب في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أرجنتينية.
وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاما في تشرين ثاني 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.
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وذكرت محطة تي.إن التلفزيونية أن محكمة في سان إسيدرو، مدينة في ضواحي العاصمة بوينس أيرس، رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة "الإهمال وعدم الفعالية" في علاج لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق.
وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية و25 عاما. (العربية)
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