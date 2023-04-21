والدة أشرف حكيمي تخرج أخيراً عن صمتها.. وتكشف حقيقة كتابة أمواله باسمها

خرجت سعيدة موح والدة المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأخيراً عن صمتها، وعلّقت على التقارير التي تحدثت عن قيام نجلها بنقل كافة أملاكه إليها، في خضم أزمة طلاقه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك.

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وخرجت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن قيام حكيمي بنقل ثروته إلى والدته، حتى لا تتمكن زوجته السابق من الحصول على نصف ثروته بعدما بدأت إجراءات الطلاق.





وقالت الدة حكيمي في تصريحات لصحيفة "كود" المغربية: "لم يبلغني أشرف بنقل ثروته لي، وإذا ما اتخذ أي إجراء فهذا من أجل حماية نفسه".

وأضافت: "لا أعرف شيئًا عن الأمر، ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحًا؟ إذا لم يفعل ذلك فلن يستطيع التخلص منها".

يذكر أن هبة عبوك طلبت الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب فتاة فرنسية في منزلهما بإحدى ضواحي باريس، لتقرر الانفصال بشكل مفاجئ عن النجم المغربي. (جول)