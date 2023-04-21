Advertisement

رياضة

والدة أشرف حكيمي تخرج أخيراً عن صمتها.. وتكشف حقيقة كتابة أمواله باسمها

Lebanon 24
21-04-2023 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1059429-638176747124986907.jpg
Doc-P-1059429-638176747124986907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرجت سعيدة موح والدة المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأخيراً عن صمتها، وعلّقت على التقارير التي تحدثت عن قيام نجلها بنقل كافة أملاكه إليها، في خضم أزمة طلاقه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك.
Advertisement
وخرجت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن قيام حكيمي بنقل ثروته إلى والدته، حتى لا تتمكن زوجته السابق من الحصول على نصف ثروته بعدما بدأت إجراءات الطلاق.


وقالت الدة حكيمي في تصريحات لصحيفة "كود" المغربية: "لم يبلغني أشرف بنقل ثروته لي، وإذا ما اتخذ أي إجراء فهذا من أجل حماية نفسه".
وأضافت: "لا أعرف شيئًا عن الأمر، ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحًا؟ إذا لم يفعل ذلك فلن يستطيع التخلص منها".
يذكر أن هبة عبوك طلبت الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب فتاة فرنسية في منزلهما بإحدى ضواحي باريس، لتقرر الانفصال بشكل مفاجئ عن النجم المغربي. (جول)
 

رياضة

فنون ومشاهير

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-21
05:00 | 2023-04-21
02:00 | 2023-04-21
23:47 | 2023-04-20
23:00 | 2023-04-20
16:00 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website