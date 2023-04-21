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رياضة

عرض خيالي... هل ينتقل مودريتش إلى الدوري السعوديّ؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:00
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قال تقرير صحفي إسباني، إن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أحد أندية الدوري السعودي، على استعداد لدفع ضعف راتب الكرواتي مع ريال مدريد لضمه في الصيف.
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وأضافت: "النادي السعودي عرض على مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد لعامين بقيمة 50 مليون يورو صافي بعد الضرائب".

وأشار التقرير إلى أن مودريتش البالغ 37 عاما لن يفكر في هذا العرض إلا إذا فشلت المفاوضات مع ريال مدريد لتجديد عقده.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف الميرنغي خلال الموسم المقبل. (روسيا اليوم)
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