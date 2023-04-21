هل سيُقال أوليفر كان من بايرن ميونخ؟

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نفى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، التكهنات حول كون منصب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي في خطر بعد مرحلة من تراجع نتائج الفريق في الوقت الحالي.وقال هاينر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بعد تكهنات حول مناقشة مجلس إدارة النادي لمصير كان: لا هذه الشائعات غير صحيحة.وكان أوليفر كان، قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ سابقا، قد تولى المسؤولية خلفا لكارل هاينز رومينغيه في عام 2021، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه ليس قلقا حول الشائعات التي تحدثت عن رحيله المحتمل.وقال كان: لن أضيع ثانية واحدة في التفكير في عقدي في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق ببايرن.وأكد كان أن هدفه هو إعادة بايرن ميونخ لمكانته المعهودة في قمة كل البطولات، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا لتحقيق ذلك. (العربية)