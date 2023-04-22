الفرصة لا تزال سانحة لأرسنال... هل سيتمكن من تحقيق اللقب؟

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وللمرة الثالثة تواليا، تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتزاعه تعادلا في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة.



وبتلك النتيجة، أصبح طريق مانشستر سيتي أسهل لتحقيق اللقب، حيث يستطيع استرجاع الصدارة، بالانتصار في مباراتيه المؤجلتين المقبلتين.





ومع ذلك، "المدفعجية" لا يجب أن يفقدوا الأمل، فحلم الدوري لا يزال ممكنا، في حال تحقيق السيناريو الآتي:



الانتصار على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل أصبح مطلبا أساسيا. تعرضت فرص أرسنال الإنجليزي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المنتظر، لضربة قوية جدا، بتعادله على ملعبه أمام متذيل ترتيب الدوري، ليلة الجمعة، لكن فرصة "الحلم" لم تنته بعد.وللمرة الثالثة تواليا، تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتزاعه تعادلا في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة.وبتلك النتيجة، أصبح طريق مانشستر سيتي أسهل لتحقيق اللقب، حيث يستطيع استرجاع الصدارة، بالانتصار في مباراتيه المؤجلتين المقبلتين.ومع ذلك، "المدفعجية" لا يجب أن يفقدوا الأمل، فحلم الدوري لا يزال ممكنا، في حال تحقيق السيناريو الآتي:الانتصار على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل أصبح مطلبا أساسيا.

الانتصار على مانشستر سيتي، سيعني أن بإمكان أرسنال حسم اللقب، لو انتصر في جميع مواجهاته الخمس الأخرى.

في حال التعادل مع مانشستر سيتي، سينتظر أرسنال تعثر "السيتيزينز" في مباراة أخرى، وانتصار "المدفعجية" في مبارياته المتبقية.

خسارة المواجهة أمام مانشستر سيتي، ستعني تبخر "الحلم" بشكل كبير، حيث سينتظر أرسنال تعثر كتيبة بيب غوارديولا في مناسبتين لاحقا، من أجل العودة للصدارة، وهو أمر مستبعد وسط تألق مانشستر سيتي في هذه المرحلة من الموسم.(سكاي نيوز عربية)