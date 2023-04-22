بعد حركته "الخادشة للحياء" أمام الهلال.. ما مصير كريستيانو رونالدو؟

لم يمرّ أول "ديربي" للبرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية مرور الكرام، بل كان مثيراً مليئاً بالمشاكل، فقد شهدت مباراة النصر والهلال التي أقيمت الثلاثاء الماضي العديد من الأحداث التي كان أولها أن "العالمي" سقط أمام "الزعيم" بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.



المشكلة في "الديربي" ليست في الخسارة، إنما في فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو المشين تجاه جماهير الهلال، فأثناء خروجه من الملعب بعد نهاية اللقاء، هتف جمهور "الزعيم" باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليردّ رونالدو بحركة غير أخلاقية مسيئة للجماهير، التقطتها كاميرات الجماهير في المدرجات.



"فعل فاضح" أم "إصابة"؟



ما فعله رونالدو اعتبره البعض "فاضحا"، وربط بينه وبين هتاف جماهير الهلال "ميسي" أثناء خروجه من الملعب، لكن مجلس إدارة النادي السعودي دافع عن نجم الفريق، وأوضح أن "رونالدو يعاني من إصابة، والحركة التي قام بها غير مقصودة ولم تكن للجماهير، إنما فعل طبيعي لإصابة اللاعب في منطقة حساسة جداً".

#الهلال_النصر



لست متابعة للشأن الرياضي



حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو

لم يوفّق في الرد عليهم



السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة

فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة

للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي



لذا



سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023 Advertisement

تبرير غير مقنع!



مبرّر إدارة "العالمي" لم يقنع الكثيرين، ومنهم دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد التي تقدمت بعريضة للنيابة العامة السعودية ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضد جماهير الهلال.

وقالت إن الجهة المخوّلة باتهام "الدون" هي النيابة العامة أو لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهما من لهما حق حفظ البلاغ أو إحالته للمحكمة، واصفة ما قام به البرتغالي بالجُنحة، متعجبة من تصرفه.

وسريعاً انقلب الحال رأساً على عقب بين الجمهور السعودي ورونالدو، فبعد الترحيب الكبير أتى دور الهجوم عليه، بل وصل الأمر للمطالبة بطرده من البلاد، نظراً لتصرفة غير الأخلاقي.



وبينما طالبت جماهير الزعيم إدارة ناديها بحماية حقوقه، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهلال لم يتقدم بأي شكوى ضد قائد النصر، في موقف يعد صادماً لجماهيرها.



"غير أخلاقي".. ومصارع!



فقدَ قائد النصر السعودي أعصابه بدرجة كبيرة في ديربي الرياض الأول له أمام الهلال، ففعلته الخادشة للحياء أمام "الجمهور الأزرق" لم تكن الحادثة الوحيدة في تلك الليلة، فقدْ شهدت المباراة معركة أخرى وكان بطلها أيضاً رونالدو، الذي بدا في لقطة أشبه بلاعبي المصارعة، إذ طوّق رقبة الكولومبي كوستافو كوييار لاعب وسط الهلال، ثم سقط به أرضاً، لكن الحكم اكتفى بإشهار الكارت الأصفر له.



بعد كل هذا.. ما هو مصير كريستيانو رونالدو؟



رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها البرتغالي أمام الهلال، إلا أن العقوبة لم تكن كما طالب البعض، فقد أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن "الديربي المثير"، ولم تفرض الا عقوبة وحيدة ضد النصر.

وقررت اللجنة تغريم "العالمي" 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني.



ولم تعاقب رونالدو بسبب الحركة الخادشة للحياء كونها لا تعتمد إلا اللقطات المنقولة عبر الناقل التلفزيوني الرسمي للمباريات، ولا تنظر للمقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.