كلوب يوجه رسالة إلى لاعبي ليفربول.. "هذا هو المطلوب"

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه وضع أنظاره بالفعل على الموسم المقبل، وحث فريقه على استغلال مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للاستعداد بقوة.وخاض ليفربول مسيرة مخيبة للآمال في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل فريق كلوب المركز الثامن في الترتيب برصيد 47 نقطة ويتأخر بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الذي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وأجرى كلوب، الذي سحق فريقه ليدز يونايتد 6-1 يوم الإثنين الماضي، تغييرات تكتيكية في الأسابيع الأخيرة حيث يتطلع فريق مرسيسايد لإعادة البناء قبل الموسم المقبل.وقال كلوب للصحفيين الجمعة: "بدأ التفكير بالمستقبل بالفعل، دعني أقول ذلك على هذا النحو، لكن بما أننا هنا فعلينا الفوز بالمباريات الآن".