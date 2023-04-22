دجوكوفيتش ينسحب من دورة مدريد ماسترز للتنس

انسحب الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بحسب ما أعلن المنظمون السبت.



ونشر منظمو الدورة عبر حسابهم الرسمي على إنستاغرام صورة للصربي مرفقة بتعليق "نوفاك دجوكوفيتش غير قادر على المنافسة في دورة مدريد المفتوحة" التي تنطلق في 26 نيسان الحالي.

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