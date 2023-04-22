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رياضة
بعد فوز ساحق على فرانكفورت... دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن
Lebanon 24
22-04-2023
|
23:00
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انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني من بايرن ميونيخ، بعدما سحق آينتراخت فرانكفورت في المرحلة 29 من البطولة.
وبات لدى دورتموند 60 نقطة، في مقابل 59 لبايرن، فيما بقي فرانكفورت تاسعاً برصيد 42 نقطة.
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دورتموند انتهز خسارة بايرن السبت أمام ماينز 3-1، وقدّم أداءً هجومياً ضد فرانكفورت، وتقدّم بثلاثة أهداف في الشوط الأول.
الأهداف الثلاثة سجلها الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 19، والهولندي دونيل مالن في الدقيقة 24، والألماني ماتس هاملز في الدقيقة 41.
في الشوط الثاني كثف دورتموند ضغطه، وسجل هدفاً رابعاً عبر مالن مجدداً، في الدقيقة 66.
وحقق دورتموند فوزه التاسع على التوالي على أرضه وهذا رقم قياسي للنادي.
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