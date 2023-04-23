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رياضة

نادٍ يميلُ إليه زين الدين زيدان.. هل هو باريس سان جيرمان؟

Lebanon 24
23-04-2023 | 02:00
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أكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن حلم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق يزداد صعوبة.

وذكرت الصحيفة أن "زيزو" يرى نفسه أنه في ناديه السابق يوفنتوس، ويميل إلى فكرة خوض تجربة التدريب في الدوري الإيطالي.
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وأوضحت أنه في الوقت الذي يتم تداول فيه رغبة النادي الباريسي بالتعاقد مع زيدان في الموسم المقبل، لكن الأخير لم يرد بشكل إيجابي على هذه الأنباء.
وأضافت أن إدارة سان جيرمان بدأت تقتنع بأنه مدرب ريال مدريد السابق لن يحط رحاله في حديقة الأمراء.
وأشارت إلى أن زيدان لديه ارتباط وثيق مع "السيدة العجوز" الذي لعب في صفوف فترة رائعة قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، مؤكدة أن تدريب "البيانكونيري" هو الأقرب بالنسبة للمدرب الفرنسي.
 
 
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