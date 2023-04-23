جديد الملاعب.. هذا ما قدّمته إدارة "بايرن ميونخ" إلى المدير الفني للفريق

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وغرّد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لن يغير بايرن موقفه من استمرار توماس توخيل مهما حدث للفريق في الدوري الألماني".وأضاف: "ستخطط إدارة بايرن ميونخ مع توخيل لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إعادة بدء المشروع في الموسم المقبل".واختتم خبير الانتقالات كلامه قائلاً: "أولوية بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي ستكون التعاقد مع مهاجم جديد".يذكر أن بايرن ميونخ فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، لأول مرة منذ تشرين الأول 2018.وجاء ذلك بعد الخسارة أمام مان سيتي (0-3) في الذهاب، قبل التعادل مع هوفنهايم (1-1)، وكذلك أمام السيتي في الإياب بالنتيجة نفسها، فيما انتهت المباراة الرابعة بالهزيمة أمام ماينز بالأمس.وشهد توخيل 3 هزائم مع بايرن منذ توليه قيادة الفريق، ليساوي عدد الخسائر التي تلقاها الفريق في عهد يوليان ناجلسمان على مدار الموسم.