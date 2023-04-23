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رياضة

عمره تجاوز الـ50.. لاعب ياباني يسطر تاريخاً جديداً في كرة القدم

Lebanon 24
23-04-2023 | 08:00
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حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازاً جديداً بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاماً.

ونزل ميورا بديلاً في الدقيقة 90 في فوز فريقه، الذي انتقل إليه معاراً من يوكوهاما هذا العام، 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو، السبت.
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وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاماً وشهراً واحداً و24 يوما".

ولعب ميورا، الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو 4 عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي، وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000.

وساعد ميورا، ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا في 1992.
 
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