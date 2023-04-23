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رياضة
مدرب الرجاء المغربي يكشف سبب خسارة فريقه أمام الأهلي المصري
Lebanon 24
23-04-2023
|
11:00
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كشف المدير الفني للرجاء المغربي، التونسي منذر الكبير، أسباب خسارة فريقه أمام الأهلي المصري بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.
وقال الكبير في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه دفع ثمنا باهظا للأخطاء التي وقع فيها واستغلها الأهلي، بفضل خبرات لاعبيه رغم البداية الجيدة، موضحا أن لاعبيه لم يقصروا.
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وأشار المدرب التونسي، إلى أن فريقه سيطر على الشوط الأول وكان أخطر، لكن غابت الفاعلية على المرمى في الوقت الذي سجل فيه الأهلي في الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني، بسبب غياب التركيز.
وعند سؤاله عن مستقبله في ظل الخسارة أمام الأهلي وتراجع نتائج الرجاء في بطولة الدوري المغربي، رد الكبير ساخرا: "هل لو خسر الأهلي اليوم (أمس) سيتأثر مستقبل مدربه؟".
كما رفض مدرب الرجاء الاستسلام، مؤكدا أن فريقه سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في لقاء العودة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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