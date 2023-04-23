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رياضة
15 حقيبة تثير الجدل مع وصول ميسي لبرشلونة!
Lebanon 24
23-04-2023
|
14:00
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زاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة بعد وصوله إلى المدينة الكتالونية أمس السبت برفقة عائلته.
وقال الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، عبر حسابه في موقع "تويتر" إن "ميسي وصل السبت إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، هذه ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة، لأن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر".
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وأضاف: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة".
وتابع: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".
وكانت تقارير إسبانية، أكدت في وقت سابق، أن برشلونة يملك رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي الصيف المقبل على أساس عقد يمتد لموسمين.
ورحل ميسي عن الفريق الكتالوني الذي شهد نشأته، في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وينتهي عقد "البرغوث" مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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