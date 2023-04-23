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رياضة

بسداسية.. نيوكاسل يلقن توتنهام درسا قاسيا

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:00
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أحرز نيوكاسل 5 أهداف في أول 21 دقيقة ليلقن ضيفه توتنهام هوتسبير درسا قاسيا ويسحقه 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل مثالي إذ افتتح جيكوب ميرفي التسجيل بعد دقيقتين، ثم أضاف زميله جويلينتون الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.
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وعاد ميرفي ليهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة التاسعة، وسجل السويدي ألكسندر إيساك هدفين في غضون ثلاث دقائق ليجعل النتيجة 5-صفر بحلول الدقيقة 21.

وقلص هاري كين الفارق لتوتنهام بعد 4 دقائق من الاستراوقطع نيوكاسل خطوة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

ويتساوى نيوكاسل مع مانشستر يونايتد، لكنه خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه رابع الترتيب.

وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 32 مباراة.حة، لكن كالوم ويلسون أعاد تفوق نيوكاسل بفارق 5 أهداف في منتصف الشوط الثاني.
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