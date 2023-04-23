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رياضة
رونه يحصد لقب دورة ميونيخ
Lebanon 24
23-04-2023
|
23:00
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أنقذ الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعاً عالمياً، أربع كرات حاسمة ونجح في الحفاظ على لقبه في دورة ميونيخ الألمانية لكرة المضرب، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-4، 1-6، 7-6 (7/3)، اليوم الأحد، في المباراة النهائية.
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وتمكن الدنماركي الشاب من العودة من تأخر 2-5 في المجموعة الثالثة والحاسمة وجدد فوزه على الهولندي في إعادة لنهائي العام الماضي.
وقال بعد أن حقق لقبه الأول هذا العام والرابع في مسيرته: "أنا مرهق ومتعب جداً، لكني قاومت. كانت معركة رائعة".
وبعد أن تبادل اللاعبان الكسر باكراً في المجموعة الأولى، جدده رونه في الشوط السابع ليمضي ويفوز بها 6-4.
لكن الهولندي المصنف 29 عالمياً والذي خسر نهائي العام الماضي بعد أن انسحب خلال المجموعة الأولى لآلام في الصدر، رد بقوة في الثانية وحسمها 6-1.
وبدا أنه في طريقه للثأر من منافسه بعد أن تقدم 5-2 في المجموعة الحاسمة.
قبل ذلك، أخذ رونه (19 عاماً) وقتاً مستقطعاً طبياً لمعالجة ما بدا آلاماً في الكتف وعاد إلى أرض الملعب وهو متأخر 1-3.
لكن الدنماركي، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي، أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الثامن عندما كان متأخراً 2-5 و15-40 فكسر إرسال منافسه، ومن ثم نقطتين عند 6-6 على إرسال منافسه أيضاً ففرض المجموعة إلى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه ومعه اللقب.
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