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رياضة

هل سيتعافى مايكل شوماخر؟.. هذا ما كشفه مديره السابق

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:00
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تظل الآمال معلقة لشفاء بطل العالم السابق في فورمولا 1 مايكل شوماخر، بعد تعرضه لإصاة بالغة عام 2013 في الرأس أدت لاحقاً لإصابته بالشلل.

فقد كشف إيدي جوردان، المالك السابق للفريق أن مايكل يتلقى رعاية جيدة بشكل لا يصدق، مشيراً إلى أنه مع تقدم العلم كل شيء ممكن، وفق ما نقل موقع "ماركا".
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وعن إمكانية رؤيته مجدداً في الحلبة، قال جوردان إن ذلك سيكون معجزة مطلقة، وأضاف "لكنها ستكون أيضاً حلماً".

كما رد على سؤال لصحافي من موقع Express Sport "لكن عليك أن تكون واقعياً، على الرغم من وجود أشخاص في العلوم وأشخاص في الطب يقومون بأشياء مذهلة.

آمال معقودة على الطب والعلم
ويعتقد رجل الأعمال الأيرلندي البالغ من العمر 75 عاماً أنه مقارنةً بالعقد الماضي، أصبح الطب بالفعل أكثر تقدماً من حيث المعرفة وهناك تعقد الآمال.

وقال الرجل الذي منحه أول فرصة له في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي عام 1991 "أتمنى أبعد من الأمل وأعتقد أنه طالما هناك أمل وإيمان في العالم، فكل شيء ممكن".
يذكر أن شوماخر يخضع لإعادة التأهيل في منزله في سويسرا منذ منتصف عام 2014، بعد حادث في منتجع Meribel للتزلج في 29 كانون الاول 2013، والذي تركه يعاني من إصابة دماغية.

وخضع لعملية جراحية بعد أيام في غرونوبل، ومنذ ذلك الحين، حافظت أسرته على حالته وتقدمها في سرية تامة. (العربية) 
المصدر: العربية
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