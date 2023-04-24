6 أرقام قياسية لم يصل لها محمد صلاح مع ليفربول بعد

Advertisement

أبرزت صحيفة "ليفربول إيكو" الأرقام القياسية الـ6 التي لم يصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، إليها بعد وتنتظره في المواسم المقبلة.الرقم الأولتسجيل 47 هدفا في موسم واحد كما فعل، إيان راش، في موسم 1983-1984 في جميع المسابقات، وكان صلاح قريبا من معادلة هذا الرقم في أولى مواسمه 2017-2018 برصيد 44 هدف في 52 مباراة، ولكن توقف عند هذا الحد.الرقم الثانيرقم آخر للأسطورة الويلزي، إيان راش، بتسجيل 44 هدفا في عام ميلادي كامل في جميع البطولات وذلك في عام 1986، وكان عام 2018 هو الأقرب للفرعون المصري لمعادة هذا الرقم لكن محمد صلاح توقف عند الرقم 37.الرقم الثالثأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، 5 أهداف وهو مسجل باسم 5 لاعبين في ليفربول، كان محمد صلاح قريبا من ذلك الرقم في مارس 2018 عندما سجل 4 أهداف في مباراة أمام واتفورد والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-0.الرقم الرابعأكبر عدد مشاركات في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يمتلكه أسطورة الدفاع، جيمي كاراجر، برصيد 91 مباراة، لكن محمد صلاح سيتوقف رصيده عند 66 مباراة ومهدد بعدم استكمال تلك المسيرة لأن ليفربول قريبا من عدم التأهل إلى البطولة بسبب موسمهم السيء تحت قيادة، يورغن كلوب.الرقم الخامسأكثر لاعب سجل هاتريك بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا باسم المهاجم، روبي فاولر، بينما محمد صلاح لديه فقط حتى الآن 4 هاتريك في شباك واتفورد، بورنموث، ليدز يونايتد وأخيرا مانشستر يونايتد.الرقم السادسأكثر عدد من الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء باسم، ستيفن جيرارد، برصيد 32 هدف وهو الأمر الذي يؤرق محمد صلاح في الفترة الأخيرة بعد إهداره آخر 3 ركلات جزاء بقميص ليفربولولكن إجمالي عدد المرات التي سجل، محمد صلاح، فيها ركلات الجزاء مع ليفربول كان 18 مرة.ونجح صلاح في دخول قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بوصوله للهدف رقم 183، والتساوي مع أسطورة الفريق روبي فاولر ليصبح في المركز السادس في ترتيب الهدافين. (روسيا اليوم)