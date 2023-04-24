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رياضة
رونالدو غاضب وليس سعيداً... جورجينا تنفق كثيراً!
Lebanon 24
24-04-2023
|
09:01
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يبدو أن النجم البرتغالي في صفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو لا يعيش أفضل أيامه في المملكة، حيث تعرّض لانتكاسة جديدة، وهذه المرة خارج الملاعب.
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن شبكة "CMTV" التلفزيونية البرتغالية أن الأخيرة استضافت خبيراً نفسياً لتحليل تصرّفات رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز خلال الفترة الأخيرة.
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وقال عالم النفس كوينتينو أريس أن "تصرفات رونالدو الأخيرة تظهر أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة، وكلما ابتعد عن والدته زادت الأمور سوءاً أيضاً".
وأضاف الصحافي دانييل ناسيمنتو: "رونالدو ليس سعيداً، فجورجينا تقضي أيامها في مراكز التسوق في الرياض، وهذا أحد الأسباب التي جعلت كريستيانو يجد هذا الأمر غير لطيف".
تابع: "لا تفعل أي شيء سوى صرف الأموال، وتنفق كثيراً. كما أنها تحيط كريستيانو بكل ما يخصها، وهنا القصة لا تصبح طريفة بالنسبة للاعب البرتغالي".
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