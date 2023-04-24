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رياضة

فان دايك: محمد صلاح أسطورة!

Lebanon 24
24-04-2023 | 23:00
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أشار الهولندي فيرجيل فان دايك، صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الى أن زميله النجم المصري محمد صلاح سينظر إليه على أنه أسطورة عندما ينهي مسيرته في أي مكان.

وقال فان دايك، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أعتقد أن معظم اللاعبين الذين لعبوا هنا في السنوات الأخيرة، ساهموا في فوزنا بجميع الألقاب. هذا أمر رائع وشيء كبير".
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وأضاف: "صلاح سينظر إليه بالتأكيد على أنه أسطورة، عندما ينهي مسيرته في أي مكان. إنه لاعب مهم، وعليه أن يستمر في تقديم ما يفعله من أجل نفسه والنادي، ومن أجلنا أيضا".
 
وتابع النجم الهولندي: "أعتقد أنه في مراحل لاحقة، سيكون صلاح بالتأكيد موضع تقدير كبير من قبل العالم الخارجي، لكننا نقدر كل ما يفعله يوما بعد يوم".

واختتم فان دايك: "نرى كل العمل الشاق الذي يقوم به صلاح، علينا فقط الاستمرار والتمتع بأسلوب لعبه".
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