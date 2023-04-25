هبة عبوك ترفع دعوى قضائية ضد أشرف حكيمي.. اليكم التفاصيل

رفعت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، دعوة قضائية جديدة ضد زوجها السابق.

وقررت عبوك الطلاق من حكيمي بعد عدة سنوات، في ظل اتهامه بالاعتداء "الجنسي" على شابة فرنسية في منزله، في الوقت الذي كانت فيه هي وأولادها في زيارة إلى إسبانيا.

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وتعرضت زوجة أشرف حكيمي لمفاجأة كبرى، عندما طالبت بنصف ثروة أشرف حكيمي، بأنه قد نقل ملكية جميع أملاكه وأمواله باسم والدته.

وكشفت صحيفة "لا فانغارديا - La Vanguardia" الإسبانية، أن الممثلة الإسبانية قررت رفع دعوى قضائية جديدة ضد أشرف حكيمي، بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أموالهم المشتركة.

وجاء تصرف حكيمي المثير للجدل، في الوقت الذي أعلنت والدة النجم المغربي أن نجلها لم يخطرها بخطة نقل جميع أملاكه وأمواله باسمها، مؤكدة بأنه لم يفعل ذلك لحماية نفسه بكل تأكيد.

وطالبت زوجة أشرف حكيمي السابقة، في دعوتها القضائية ضده، بتعويض قدره 10 ملايين يورو، بينما قدم لها عرضا بمبلغ 2 مليون يورو فقط، وهو ما ترفضه بشكل نهائي.

وقالت الممثلة الإسبانية ذو الأصول التونسية، في وقت سابق: "لقد قررت اتخاذ الإجراءات القانونية للانفصال، والتوقف عن العيش معا انتظارا للطلاق". (روسيا اليوم)