نقلوه إلى مكان غير معروف.. مسلحون يخطفون لاعب كرة قدم عربي شهير من هو؟

اختطف مسلحون في العاصمة الليبية طرابلس اللاعب محمد زعبية، مهاجم نادي الاتحاد والمنتخب الليبي لكرة القدم، ونقلوه إلى مكان غير معروف حتى الآن.

وانقطع الاتصال مع زعبية منذ الخميس الماضي، وفق ما أكده أحد أفراد عائلته.

Advertisement

وقال مصدر من عائلة زعبية في تصريحات خاصة لموقع "winwin" إن اللاعب تعرض بالفعل للاختطاف من جانب "عناصر مسلحة"، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا، مناشدين كافة الجهات المعنية والمسؤولين بالدولة التدخل بشكل عاجل لإطلاق سراحه.



وأضاف المصدر أن "اللاعب البالغ من العمر 34 عاما ما زال في حالة علاج طبيعي، ويتحرك باستخدام عكازين، جراء إصابة قوية تعرض لها في شباط الماضي خلال إحدى مباريات فريقه الودية، ما دعا إلى خضوعه لعملية جراحية في قدمه اليسرى، وأنهم يخشون تعرضه للاعتداء الجسدي خلال وجوده في مكان احتجازه".

ولعب زعبية مع كل من العربي الكويتي وبارتيزان بلجراد الصربي وشبيبة القبائل ومولودية وهران والترجي التونسي. (win win)