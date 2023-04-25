للتعاقد مع ليونيل ميسي.. هذا ما يحتاجه برشلونة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى أكثر من إجراء إداري ومالي لإعادة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان.

وأكدت "ديلي ميل" بحسب مصادرها أن برشلونة سيحتاج إلى تفعيل رافعة اقتصادية جديدة عبر بيع أصول النادي، بخلاف بيع اللاعبين في الميركاتو، حيث من المتوقّع ألا يقل راتب ميسي عن مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا مع النادي.

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وكان قد فعّل برشلونة 3 روافع اقتصادية في السنوات الأخيرة أدرّت عليه مبالغ تقدّر بنحو 800 ألف يورو، لكن يبدو أنه سيضطر إلى تفعيل رافعة رابعة ببيع حصص من استوديوهات النادي أو حصص من مداخيل البث التلفزيوني.

وغادر ميسي برشلونة صيف 2021 باتجاه باريس سان جيرمان، ويحاول برشلونة إعادة التعاقد معه بالوقت الراهن، بحسب تصريحات الرئيس خوان لابورتا ونائبه رافائيل يوستي، ومن أجل حدوث ذلك ينبغي تحصيل 88 مليون جنيه إسترليني من بيع اللاعبين في الميركاتو المقبل. (win win)