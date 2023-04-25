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رياضة

إدارة بايرن ميونخ تحدد الموعد النهائي لرحيل توماس توخيل!

Lebanon 24
25-04-2023 | 14:00
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ لن تصبر كثيراً على المدرب الجديد للفريق توماس توخيل الذي تولى تدريب الفريق في آذار الماضي.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة الفريق قد تتخذ قرارا حول مستقبل توخيل في تولي الإدارة الفنية للنادي.
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وأوضحت أن النتائج الأخيرة التي يحققها الفريق لا تعجب الإدارة على الإطلاق في ظل تحقيقه لانتصارين فقط في سبعة لقاءات.


وستجتمع إدارة بايرن ميونخ في الـ 22 من شهر أيار المقبل، قبل خمسة أيام فقط من نهاية الموسم الجاري لاتخاذ قرارات حاسمة في ذلك الشأن، وقد تطول حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي.
 
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بوروسيا دورتموند قبل خمس جولات من النهاية. (جول)
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