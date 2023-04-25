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رياضة
مقتل حكم في اشتباكات السودان... من هو؟ (صور)
Lebanon 24
25-04-2023
|
08:00
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قتل حكم كرة القدم السوداني محمد أبو زيد، خلال الاشتباكات الدامية المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتوفي حكم الراية، الذي أدار مباريات لاتحاد الخرطوم لكرة القدم "أكبر الاتحادات المحلية في السودان"، متأثرا بطلق ناري خلال الاشتباكات.
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وكان قد شارك في إدارة مباريات كأس السودان، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.
ونعى الحكم محمد السر زميله أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: استشهد اليوم وارتقت روحه الطاهرة إلى ربها، الأخ الحكم الزميل محمد أبو زيد، إثر إصابته بطلق ناري جراء الأحداث الحالية.
كما نعت لجنة الحكام باتحاد الخرطوم لكرة القدم الحكم محمد أبوزيد الخضر. (العربية)
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