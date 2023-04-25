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رياضة

بالفيديو رونالدو يشتكي باللغة البرتغالية خلال مباراة النصر والوحدة... ماذا قال؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:00
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تم تداول لقطات مصورة على "تويتر" تظهر حسرة وغضب كريستيانو رونالدو ومناوشته مع الجهاز الإداري لناديه خلال مواجهة النصر والوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم "فرسان مكة" بهدف نظيف، اتجه "الدون" وهو في طريقه لغرف تبديل الملابس، لدكة بدلاء فريقه ووجه حديثه غاضبا لأحدهم باللغة البرتغالية.
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ووفقا لصحيفة "OJOGO" البرتغالية فإن الدون اشتكى من عشب الملعب، وطالب مسؤولي فريقه برش المياه بين شوطي اللقاء. (روسيا اليوم)
 
 

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