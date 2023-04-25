16
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
0
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كيف ردّ أشرف حكيمي على طليقته هبة عبوك؟
Lebanon 24
25-04-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان متابعيه على موقع "تويتر" بصورة لزيارته إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.
ونشر أشرف حكيمي صورا له عبر حسابه على موقع "تويتر" خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الايتام خلال العيد.
Advertisement
وعلق عليها بالقول: "سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال".
كما شوهد حكيمي في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع "تويتر" وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، وهم يغنون ألحان مغربية جميلة.
وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أشرف حكيمي يفضل أن يكون رده على طليقته من خلال تجاهلها والمضي قدما في حياته.
وكانت هبة عبوك، طليقة اللاعب المغربي، قد وجهت رسالة حادة لأشرف حكيمي من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
وقامت هبة عبوك بنشر صورة لها عبر هذه الخاصية في تطبيق "إنستغرام" مع أغنية ديستني تشايلد "Survivor" في الخلفية.
وحملت كلمات الأغنية رسالة واضحة لأشرف حكيمي بعد ما اكدته وسائل إعلام بأنه قام بتسجيل كامل أملاكه باسم والدته، قائلة: "الآن بعد أن خرجت من حياتي، أنا أفضل بكثير. كنت تعتقد أنني سأكون ضعيفة بدونك، لكنني أقوى. كنت تعتقد أنني سوف أفلس بدونك، لكنني أغنى. كنت تعتقد أنني سأكون حزينة بدونك، أضحك أكثر".
وطلبت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية الانفصال عن لاعب كرة القدم المغربي المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله. (روسيا اليوم)
رياضة
فنون ومشاهير
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد
02:47 | 2023-04-25
25/04/2023 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
Lebanon 24
جديد مصرف لبنان اليوم.. هذا ما قد يفعله
02:45 | 2023-04-25
25/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
07:13 | 2023-04-25
25/04/2023 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-04-25
إدارة بايرن ميونخ تحدد الموعد النهائي لرحيل توماس توخيل!
11:00 | 2023-04-25
بالفيديو رونالدو يشتكي باللغة البرتغالية خلال مباراة النصر والوحدة... ماذا قال؟
08:00 | 2023-04-25
مقتل حكم في اشتباكات السودان... من هو؟ (صور)
05:00 | 2023-04-25
للتعاقد مع ليونيل ميسي.. هذا ما يحتاجه برشلونة
02:00 | 2023-04-25
هبة عبوك ترفع دعوى قضائية ضد أشرف حكيمي.. اليكم التفاصيل
01:30 | 2023-04-25
نقلوه إلى مكان غير معروف.. مسلحون يخطفون لاعب كرة قدم عربي شهير من هو؟
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 01:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 01:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
26/04/2023 01:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact