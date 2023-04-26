19
o
بيروت
21
o
طرابلس
28
o
صور
19
o
جبيل
4
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مدرب آرسنال يُهدد بقتل بعض لاعبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي!
Lebanon 24
26-04-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنكليزي عن خوف لاعبيه من مواجهة مانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وهدد أرتيتا بعض لاعبيه قبل المواجهة، وقال في هذا الشأن: "إذا فعلوا ذلك فسأقتلهم وأنا لا أريد أن أسمع ذلك على الإطلاق".
Advertisement
وأضاف: "ستكون ليلة صعبة وتحديًا لكن الفرصة لا تصدق بالنسبة لنا لقد علمنا منذ البداية إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، عليك الذهاب إلى توتنهام والتغلب عليهم، والذهاب إلى تشيلسي وتهزمهم، عليك أن تلعب خارج أرضك وتفوز، وهذا ما كنا نفعله هذا هو سبب وجودنا هنا".
وتابع: "الآن علينا أن نذهب إلى سيتي وأن نهزمهم إذا كنا نريد أن نكون الأبطال، علينا أن نفوز بتلك المباريات الأمر بهذه البساطة".
ويتصدر آرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، والهزيمة أمام فريق بيب جوارديولا الذي فاز في 11 من آخر 12 في جميع المسابقات ستكون على الأرجح ضربة قاتلة في سباق اللقب، خاصة أن آرسنال في حالة متزعزعة بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات. (جول)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
فيديو للأب إيلي خنيصر.. إكتشفوا ما قاله عن المنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان
13:34 | 2023-04-25
25/04/2023 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
10:21 | 2023-04-26
26/04/2023 10:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
02:30 | 2023-04-26
26/04/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2023-04-26
كرة القدم الفرنسية... 6 لاعبين تورطوا بأحداث عنف
05:30 | 2023-04-26
لاعب يلفت الأنظار بتلاوته القرآن في ملعب مانشستر يونايتد (فيديو)
05:00 | 2023-04-26
اسم بيليه يعود الى الواجهة... هذا ما تحضر له البرازيل
02:00 | 2023-04-26
ميسي يتهرب من الاجابة... ما القصة؟
23:38 | 2023-04-25
الاشتباك في السودان لم يرحم الرياضة... "الكرة السودانية" في قلب الصراع
23:00 | 2023-04-25
تكريم مثير للجدل لـ"بيليه" يتسبب بهلع الجماهير (فيديو)
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
26/04/2023 19:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 19:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 19:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact