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رياضة

مدرب آرسنال يُهدد بقتل بعض لاعبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي!

Lebanon 24
26-04-2023 | 11:00
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أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنكليزي عن خوف لاعبيه من مواجهة مانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
 
وهدد أرتيتا بعض لاعبيه قبل المواجهة، وقال في هذا الشأن: "إذا فعلوا ذلك فسأقتلهم وأنا لا أريد أن أسمع ذلك على الإطلاق".
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وأضاف: "ستكون ليلة صعبة وتحديًا لكن الفرصة لا تصدق بالنسبة لنا لقد علمنا منذ البداية إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، عليك الذهاب إلى توتنهام والتغلب عليهم، والذهاب إلى تشيلسي وتهزمهم، عليك أن تلعب خارج أرضك وتفوز، وهذا ما كنا نفعله هذا هو سبب وجودنا هنا".
وتابع: "الآن علينا أن نذهب إلى سيتي وأن نهزمهم إذا كنا نريد أن نكون الأبطال، علينا أن نفوز بتلك المباريات الأمر بهذه البساطة".
 
 
ويتصدر آرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، والهزيمة أمام فريق بيب جوارديولا الذي فاز في 11 من آخر 12 في جميع المسابقات ستكون على الأرجح ضربة قاتلة في سباق اللقب، خاصة أن آرسنال في حالة متزعزعة بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات. (جول)
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