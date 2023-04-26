لاعب روما الشهير: أخبرت رونالدو أنني كنت أكرهه.. وهكذا كان رد فعله

اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، بأنه أخبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي ذات مرة، أنه كان يكرهه عندما كان طفلا.

ولعب ديبالا بجوار رونالدو لمدة 3 سنوات في صفوف فريق يوفنتوس، وساهما معا في الفوز بلقب بطل الدوري الـ"سكوديتو" مرتين، قبل أن يغادر رونالدو إلى مانشستر يونايتد في عام 2021، ويرحل الأرجنتيني إلى روما صيف 2022.

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وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "Dazn" الإيطالية: "قضيت 3 سنوات رائعة مع كريستيانو، كان الفريق قويا للغاية، وقد أضاف أشياء كثيرة".

وأضاف: "هناك منافسة كبيرة بين ميسي ورونالدو في الأرجنتين، وكطفل كنت دائما أميل إلى ميسي، وذات مرة، كنا في الطائرة، وكنت جالسا أمامه، فجاء للحديث عن كرة القدم والحياة بشكل عام لفترة من الوقت، وقلت له: لقد كنت أكرهك في الأساس عندما كنت طفلا، وقابل ذلك بضحكة عالية".

يذكر باولو ديبالا (29 سنة) انضم إلى صفوف روما، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، ونجح في تسجيل 16 هدفا، وصنع 8 أخرى خلال 34 مباراة لعبها بقميص فريق العاصمة "الذئاب" ضمن كل البطولات هذا الموسم. (روسيا اليوم)