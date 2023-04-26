Advertisement

رياضة

نادي النصر يتلقى ضربة موجعة أخرى!

Lebanon 24
26-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1061020-638181459346293565.jpg
Doc-P-1061020-638181459346293565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا بحرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب عدم سداد مستحقات مدربه السابق البرتغالي روي فيتوريا.

وذكرت المصادر، أن الـ"فيفا" قرر إيقاف نادي النصر عن التسجيل لفترة قيد واحدة بسبب عدم سداد مستحقات فيتوريا، المدير الفني السابق "للعالمي" والذي يتولى حاليا تدريب منتخب مصر لكرة القدم.
Advertisement

وقال الإعلامي أحمد الشيخي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انضم ‎النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام، وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها لروي فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".

وأضاف: "قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصاً عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حاليا، وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد".

وتولى روي فيتوريا تدريب نادي النصر مطلع عام 2019 في أول تجربة له خارج بلاده، واستطاع الفوز بالدوري السعودي ذلك الموسم، وبعدها قاد "العالمي" إلى الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب نادي التعاون عام 2020.

وأقيل روي فيتوريا من منصبه في كانون الاول 2020، وتولى الموسم الماضي، تدريب سبارتاك موسكو الروسي، وأقيل في ذات الموسم، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر في يوليو من العام الماضي بعقد يمتد لمدة 4 أعوام.

ونجح ريكاردو جوميز محامي فيتوريا في كسب قضيته ضد النصر في المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حيث يحق للمدرب الحصول على 8 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامات تأخير نظير إلغاء عقده وإقالته من منصبه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:44 | 2023-04-26
16:19 | 2023-04-26
14:00 | 2023-04-26
11:00 | 2023-04-26
08:00 | 2023-04-26
05:30 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website