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رياضة

"باريس سان جيرمان" أخفق في تحقيقه.. ما كان طلب مبابي؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 23:00
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم، أخفق في تنفيذ طلب لاعبه الفرنسي كيليان مبابي خلال مفاوضات تجديد عقده.


ولا يزال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فالنتينو بيريز، يسعى للتعاقد مع كيليان مبابي، بالرغم من الصدمة التي تلقاها في العام الماضي، حيث كان النجم الفرنسي قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي، ولكن اللاعب غير رأيه في اللحظات الأخيرة، وجدد عقده مع باريس باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.
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وقدم باريس، العديد من المغريات من أجل الإبقاء على مبابي في "حديقة الأمراء"، كما فرض اللاعب نفسه بعض الشروط، والتي كان من بينها التعاقد مع مهاجم قوي يساعده على التألق والتطور.

وبحسب شبكة "le10sport"، فإن باريس سان جيرمان لم ينفذ حتى الآن، طلب مبابي بالتعاقد مع اسم كبير، واكتفى باستعارة المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي، من ستاد ريمس، مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

ولم يقدم هوجو إيكيتيكي، البالغ من العمر 20 عاما، المستوى المنتظر منه مع الفريق الباريسي، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين، خلال 27 مباراة بجميع المسابقات.

بينما شارك كليان مبابي (24 عاما) في 38 مباراة بقميص الفريق الباريسي هذا الموسم في جميع المسابقات، وأحزر خلالهما 31 هدفا، وصنع 7 أهداف أخرى.
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