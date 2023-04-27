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رياضة

هزيمة مفاجئة لبرشلونة.. وفارق الـ11 نقطة يبقى على حاله

Lebanon 24
27-04-2023 | 02:00
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أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، بخسارته المفاجئة 1-2 على ملعب رايو فايكانو، بفضل هدف في كل شوط عبر ألفارو غارسيا وفران غارسيا.

وقبل 7 جولات على النهاية، يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 76 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أيضا 2-4 على ملعب جيرونا المتواضع.
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ويحتل رايو فايكانو المركز التاسع برصيد 43 نقطة، متأخرا بـ4 نقاط عن المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا.

وكان أصحاب الأرض الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة ضد برشلونة، وافتتح رايو التسجيل في الدقيقة 19 بعد أن اقتنص سيرجيو كاميلو الكرة من غافي ومررها سريعا إلى ألفارو غارسيا الذي أطلق تسديدة منخفضة لا يمكن إيقافها، في مرمى مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.

وعزز الفريق تقدمه في الدقيقة 52 بفضل جهد كبير من فران غارسيا، الذي استخلص الكرة من فرينكي دي يونغ وسط الملعب، وركض وسط دفاع برشلونة ليضع الكرة في مرمى تير شتيغن.

وقلص برشلونة الفارق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك بالدقيقة 83.
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