الروسية أندرييفا تدخل تاريخ التنس من بوابة بطولة مدريد

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أصبحت الروسية ميرا أندريفا البالغ عمرها 15 عاما ثالث أصغر لاعبة تفوز بمباراة في القرعة الرئيسية لإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة عندما صعقت ليلى فرنانديز المتأهلة لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2021 بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور الأول لبطولة مدريد المفتوحة، الأربعاء.وأنقذت أندريفا، المصنفة 194 عالميا، خمس من ست نقاط لكسر الإرسال أمام الكندية فرنانديز المصنفة 49 عالميا.وستواجه البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور الثاني في وقت لاحق بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.وقالت أندريفا، التي أصبحت أيضا ثاني لاعبة يبلغ عمرها 15 عاما تتغلب على واحدة بين أول 50 مصنفة عالميا في بطولة بألف نقطة، “كانت مباراة صعبة حقا لي، وحاولت فقط تقديم أفضل ما لدي واللعب على كل نقطة. سعيدة للغاية بأدائي”.وأضافت أندريفا أنها احتاجت إلى وقت للتعافي من هزيمتها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للفتيات في وقت سابق من هذا العام، حيث خسرت المباراة بعد فوزها بالمجموعة الأولى.وقالت اللاعبة الروسية “قال لي مدربي بعد خمس سنوات ربما لن تتذكري حتى أنك لعبتي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أو ضد من. لقد ساعدني ذلك بعض الشيء. ومع ذلك أتذكر ذلك وهو مؤلم لكنه الآن في الماضي”.وإريكا شقيقة أندريفا الكبرى (18 عاما) تلعب أيضا في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات