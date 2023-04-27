22
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
6
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هالاند "الخارق" يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. تخطى رقم محمد صلاح التاريخي!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
27-04-2023
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرنا في وقت سابق، أن أرقام النجم المصري محمد صلاح في خطر بسبب "الخارق" إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
وحقاً حصل ذلك، فخلال القمة النارية التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وآرسنال، وضع النرويجي هالاند، "فخر العرب" في "مأزق" جديد، بكسره الرقم التاريخي المُسجّل باسمه، اذ وصل هالاند إلى 33 هدفاً في موسم واحد حتى الآن، ليتجاوز رقم "الفرعون المصري" في موسم 2017-2018 حينما سجل 32 هدفاً
.
Advertisement
ووصل هالاند إلى هذا العدد من الأهداف خلال 29 مباراة (2322 دقيقة)، بينما جاءت أهداف صلاح خلال 36 مباراة (2921 دقيقة).
رقم قياسي جديد قد يضمه هالاند لسجلاته!
بعد أن تجاوز هالاند رقم محمد صلاح، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة لبطولة الدوري الممتاز في شكله الجديد منذ عام 1992، يحتاج هالاند حالياً لهدفين خلال المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في "البريميرليغ" من أجل معادلة الرقم القياسي القديم المسجل باسم الأسطورتين الإنكليزيتين آلان شيرار وأندي كول.
حينها، سيحطِّم هالاند رقم آلان شيرر، المهاجم الأسبق لنيوكاسل يونايتد، وأندي كول أحد هدافي مانشستر يونايتد، بعدد الأهداف في موسم واحد ولكن من 42 مباراة.
وسجل كول 34 هدفاً بقميص نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-1994، ثم كرر شيرر الأرقام نفسها في موسم 1994-1995، بقميص بلاكبيرن روفرز، وهما بذلك أفضل مسجلين في موسم بتاريخ الدوري الإنكليزي بنظاميه القديم والجديد.
عادل رقم رونالدو!
وسجل هالاند الهدف الـ21 على ملعبه الاتحاد، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوريس بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.
ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة هداف الدوري، بفارق 9 أهداف أمام وصيفه النجم الإنكليزي هاري كين، الذي سجل 24 هدفاً حتى الآن، ويليهما في المركز الثالث الإنكليزي الآخر إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد، برصيد 19 هدفاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
10:21 | 2023-04-26
26/04/2023 10:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
15:35 | 2023-04-26
26/04/2023 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
13:26 | 2023-04-26
26/04/2023 01:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
12:07 | 2023-04-26
26/04/2023 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم نور على فراش المرض... وهذه رسالتها (فيديو)
Lebanon 24
مريم نور على فراش المرض... وهذه رسالتها (فيديو)
08:01 | 2023-04-26
26/04/2023 08:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
05:00 | 2023-04-27
الروسية أندرييفا تدخل تاريخ التنس من بوابة بطولة مدريد
03:16 | 2023-04-27
بالتفاصيل.. هذا ما دار بين ميسي وقائدي برشلونة في أحد المطاعم
02:00 | 2023-04-27
هزيمة مفاجئة لبرشلونة.. وفارق الـ11 نقطة يبقى على حاله
23:00 | 2023-04-26
"باريس سان جيرمان" أخفق في تحقيقه.. ما كان طلب مبابي؟
16:44 | 2023-04-26
"الرياضي بيروت" يتقدم ويتأهل لنهائي سوبر سلة غرب آسيا
16:19 | 2023-04-26
في حال انفصالها عن رونالدو.. كم ستجني جورجينا؟
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
27/04/2023 13:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
27/04/2023 13:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
27/04/2023 13:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact