هالاند "الخارق" يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. تخطى رقم محمد صلاح التاريخي!

ذكرنا في وقت سابق، أن أرقام النجم المصري محمد صلاح في خطر بسبب "الخارق" إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وحقاً حصل ذلك، فخلال القمة النارية التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وآرسنال، وضع النرويجي هالاند، "فخر العرب" في "مأزق" جديد، بكسره الرقم التاريخي المُسجّل باسمه، اذ وصل هالاند إلى 33 هدفاً في موسم واحد حتى الآن، ليتجاوز رقم "الفرعون المصري" في موسم 2017-2018 حينما سجل 32 هدفاً.

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ووصل هالاند إلى هذا العدد من الأهداف خلال 29 مباراة (2322 دقيقة)، بينما جاءت أهداف صلاح خلال 36 مباراة (2921 دقيقة).





رقم قياسي جديد قد يضمه هالاند لسجلاته!

بعد أن تجاوز هالاند رقم محمد صلاح، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة لبطولة الدوري الممتاز في شكله الجديد منذ عام 1992، يحتاج هالاند حالياً لهدفين خلال المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في "البريميرليغ" من أجل معادلة الرقم القياسي القديم المسجل باسم الأسطورتين الإنكليزيتين آلان شيرار وأندي كول.





حينها، سيحطِّم هالاند رقم آلان شيرر، المهاجم الأسبق لنيوكاسل يونايتد، وأندي كول أحد هدافي مانشستر يونايتد، بعدد الأهداف في موسم واحد ولكن من 42 مباراة.





وسجل كول 34 هدفاً بقميص نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-1994، ثم كرر شيرر الأرقام نفسها في موسم 1994-1995، بقميص بلاكبيرن روفرز، وهما بذلك أفضل مسجلين في موسم بتاريخ الدوري الإنكليزي بنظاميه القديم والجديد.





عادل رقم رونالدو!

وسجل هالاند الهدف الـ21 على ملعبه الاتحاد، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوريس بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.





ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة هداف الدوري، بفارق 9 أهداف أمام وصيفه النجم الإنكليزي هاري كين، الذي سجل 24 هدفاً حتى الآن، ويليهما في المركز الثالث الإنكليزي الآخر إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد، برصيد 19 هدفاً.