صلاح: أصنع أهدافاً أكثر من زملائي

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أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، أنه يصنع أهدافاً لمصلحة فريقه أكثر من زميليه روبرتو فيرمينو وترنت ألكسندر أرنولد، مرحباً بتعاقد ليفربول مع مهاجمين جدد كونه يحتاج إلى منافسين يبقونه على قمة مستواه.وظهر الهداف المصري في مقابلة مع النجم الإنكليزي السابق ريو فيرديناند عبر قناة "بي تي سبورت" للحديث عن عدة أمور، إذ كشف أن مانشستر يونايتد كان من أصعب المنافسين وأن زميليه فيرمينو وألكسندر أرنولد كانا يسخران منه عندما لم يستطع التسجيل في مرمى "الشياطين الحمر".وقال صلاح: في الموسمين الأوليين لي مع ليفربول عانيت أمام مانشستر يونايتد، وكان فيرمينو وترينت يسخران مني طوال الوقت، ويذكراني بعدم قدرتي على هز شباكه، ليخرجا أفضل ما عندي أمامه.وأضاف: ما زال الأمر معهما كما هو، فعلى سبيل المثال سيقولان لي: ماذا سيفعل بك كانسيلو في المباراة المقبلة؟ أو انظر إلى لوك شاو ماذا ستفعل أمامه في المباراة.وتابع: لكني في المقابل استفزهما بتأكيد أنني أصنع أهدافاً أكثر منهما، لكن بكل تأكيد نحن نمزح مع بعضنا.وحول تعاقدات ليفربول في خط الهجوم أجاب: أتمنى دائماً أن يسجل داروين نونيز الأهداف وكذلك جوتا وفيرمينو ولويس دياز، فأنا أحتاج إلى المنافسة الصحية مع زملائي لأن هذا الأمر يدفعني لأن أعمل بجد أكبر وأن أحرز أهدافاً أكثر من أي شخص في ليفربول. (العربية)