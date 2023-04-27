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رياضة

زوجة حكيمي تطلب الحصول على راتبه

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:00
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طلبت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من زوجها أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي بعد البدء بإجراءات الطلاق، وهو ما يساوي صافي راتبه مع ناديه الحالي لمدة موسمين، فيما يعرض اللاعب مليوني يورو فقط.
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واتهم حكيمي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في شباط الماضي، قبل أن تبدأ زوجته هبة عبوك بإجراءات الطلاق بعد فترة صمت طويل اختارت فيها العزلة وعدم الحديث عن الاتهامات التي لاحقت الظهير الأيمن في الأشهر الماضية.

ويحصل حكيمي على راتب سنوي يقارب 14 مليون يورو، وفي قانون الضرائب الفرنسي يدفع اللاعبون 52% من رواتبهم، ما يجعل اللاعب المغربي يتقاضى ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين يورو.

وتفكر الممثلة الإسبانية جدياً بالتوجه إلى القضاء واتهام حكيمي بتهمة الاحتيال بعدما اكتشفت أنه وضع كافة أمواله والأصول التي يملكها باسم والدته. (العربية)
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