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رياضة
أندرييفا تدخل التاريخ من بوابة دورة مدريد
Lebanon 24
27-04-2023
|
16:00
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دخلت الروسية ميرا أندرييفا تاريخ دورات الألف للعبة التنس، خلال مشاركتها في دورة مدريد، بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة "فلاشينغ ميدوز" لعام 2021.
وفازت الروسية بنتيجة 6-3 و6-4، لتبلغ الدور الثاني من البطولة.
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وباتت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب بوضع محايد، ثالث لاعبة تبلغ 15 عاما تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأميركيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو جوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.
وتعتبر أندرييفا اللاعبة الأصغر سنا حاليا بين المصنفات الـ300 الأوليات، وشقت مؤخرا وللمرة الأولى في مسيرتها طريقها إلى نادي المصنفات الـ200 الأوليات.
وهذه المرة الثانية التي تصل فيها أندرييفا الى القرعة الرئيسية لإحدى دورات "دبليو تي أيه" بعد دورة المنستير التونسية في أكتوبر الماضي حين خرجت على يد مواطنتها أناستازيا بوتابوفا. (روسيا اليوم)
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