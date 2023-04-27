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رياضة

غوارديولا: "السيتي" في المكانة التي يريد الوجود بها

Lebanon 24
27-04-2023 | 23:00
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علّق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، على فوز فريقه أمام آرسنال بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال غوارديولا، في تصريحات له، عقب اللقاء، إن "فريقه في المكانة التي يريد الوجود بها"، مضيفا: "لدي إحساس بأن الثلاث مباريات القادمة ستحدد الكثير".
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وتابع: "فزنا بالدوري الإنكليزي بصورة متتالية، لذا في وقت سابق من الموسم قلنا إنه لا يزال هناك وقت للمنافسة على اللقب، لكن بالنسبة لآرسنال كان الأمر عكس ذلك تماما.. كل فوز كان بمثابة مباراة نهائية".
وأضاف: "ستحدد هذه المباريات الـ3 إذا كان بإمكاننا فعل ما نريد القيام به. الحقيقة أننا ما زلنا خلف آرسنال"، مختتما: "لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لنا، لكنها مباراة تلو الأخرى ثم سنرى ما سيحدث". (سبوتنيك)
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