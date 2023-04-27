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رياضة

رونالدو "غير سعيد" في السعودية... هل يعود لريال مدريد؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 06:53
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رغم كل الأموال الطائلة التي حظي بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبدو أنه لا يشعر بـ"السعادة" داخل أروقة نادي النصر السعودي، ويرغب في العودة إلى فريق ريال مدريد لكي يتواجه مع خصمه اللدود، ليونيل ميسي، في حال قرر الأخير الرجوع إلى برشلونة في الموسم القادم، حسبما ذكرت صحيفة "ناسيونال" الإسبانية.
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وأوضحت الصحيفة أن "صاروخ ماديرا" يفكر جديا في الرحيل إلى ناديه القديم الذي حقق معه أفضل إنجازاته الكروية، وذلك بعد أن كان قد انتقل إلى نادي النصر في مطلع العام الجاري، إثر خلاف حاد بينه وبين إريك هاغ تن، مدرب فريقه السابق مانشستر يونايتد، مما أدى إلى فسخ عقده بالتراضي مع زعيم الأندية الإنكليزية.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد ذكرت في وقت السابق أن "الساحر الأرجنتيني" يود العودة إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام الموسم الحالي.

وفي حال عودة كل من رونالدو البالغ من العمر 38 عام وميسي إلى مدريد برشلونة، فهذا يعني أن البريق سوف يرجع من جديد إلى كلاسيكو الكرة الإسبانية والذي يوصف لدى عشاق "الميرنغي" و"البلوغرانا" بأنه "كلاسيكو الأرض".

ولكن صحيفة "ناسيونال" قالت إن رونالدو في حال عودته إلى مدريد قد يستلم منصبا إداريا أو فنيا وبالتالي فلن يشارك في أي مباريات، في حين أن "الدون البرتغالي" لا تزال لديه رغبة جامحة للعب، وفقا لتصاريح سابقة له. (الحرة)
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