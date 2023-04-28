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رياضة
توتنهام يثور في وجه مانشستر يونايتد بعد تأخره بهدفين
Lebanon 24
28-04-2023
|
08:00
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قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.
وبهذا التعادل عزز يونايتد أقدامه في المركز الرابع، إذ يبتعد بفارق 6 نقاط أمام توتنهام خامس الترتيب، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، لتتقلص تماما آمال الفريق اللندني في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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وافتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة منخفضة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.
وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول، مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز، ليتفوق على إريك داير ويضع الكرة في الشباك.
لكن الظهير بيدرو بورو أعاد فريقه إلى المباراة في الدقيقة 56، عندما سدد الكرة في الشباك بعد أن تصدى لاعبو يونايتد لمحاولة من هاري كين.
ورفع الهدف معنويات الفريق، وصنع عدة فرص قبل أن يسجل سون هيونغ مين هدف التعادل في الدقيقة 79 من عرضية لعبها كين، لينقذ نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون.
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