فضيحة عاطفية.. نجم بايرن ميونخ يخون زوجته مع حبيبة كريستيانو رونالدو





وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية، إن لوكاس هيرنانديز على علاقة غرامية مع الممثلة الإيطالية كريستينا بوتشينو البالغة من العمر 37 عاما.

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وأضاف المصدر أن النجم الفرنسي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته أميليا التي أنجب منها طفلين. كشف تقرير صحفي ألماني، بأن الفرنسي لوكاس هيرنانديز أحد نجوم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، أقدم على خيانة أميليا أوسا لورينتي زوجته وأم أطفاله.وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية، إن لوكاس هيرنانديز على علاقة غرامية مع الممثلة الإيطالية كريستينا بوتشينو البالغة من العمر 37 عاما.وأضاف المصدر أن النجم الفرنسي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته أميليا التي أنجب منها طفلين.

ومن جانبها، اتهمت أميليا لورينتي زوجها بخيانتها مع عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو، التي كانت على علاقة سابقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2016.



ووجهت لورينتي الاتهامات عندما كان لوكاس هيرنانديز في ميلان يشاهد شقيقه ثيو يلعب ضد فريق ليتشي.

وكتبت أميليا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "الآن يمكنك التوقف عن العزف على الوجهين، كريستينا بوتشينو أنا أمنحك لوكاس هيرنانديز، أنا لا أحتاجه، فقط لا تنسى أن لديك طفلين لا تأتي لرؤيتهما". (روسيا اليوم)