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رياضة

خبر رياضي من قطر.. هذه البطولة على ارض الدوحة للمرة الأولى

Lebanon 24
28-04-2023 | 02:59
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حصل اتحاد كرة السلة القطري (QBF) على حق استضافة كأس العالم لكرة السلة لعام 2027، وسيتم لعب كل المباريات في مدينة الدوحة، بحسب ما أعلن بيان للـFIBA.

وقد أعجبت لجنة FIBA المركزية بالعرض القطري المقدم وبشكل خاص العناصر المتعلقة بالطبيعة الجغرافية والمرونة الفريدة في جدولة مواعيد ومواقع المبارايات لخدمة الجماهير بشكل أفضل، بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة. 
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وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم بناء كل الملاعب التي ستستخدم في حدث FIBA، كما ستساعد التقنيات الخضراء في تقديم كأس العالم لكرة السلة لعام 2027 كحدث محايد للكربون.

وستجمع مبارايات كأس العالم لكرة السلة لعام 2027 الملايين من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في كرة السلة، حيث سيتم استضافة حدث FIBA الرائد لأول مرة في هذا الجزء من العالم، وسيساعد على زيادة شعبية الكرة السلة بشكل أكبر، بحسب بيان الـFIBA.
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