شجار بين كريستيانو رونالدو وجورجينا على متن طائرتهما الخاصة.. وهكذا تصرفت الأخيرة!

يبدو أن قصة حب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتينية جورجينا رودريغيز تدخل نفقاً مظلماً وسط شائعات عن انفصال وشيك بينهما، رغم تلميحات جورجينا إلى أنها شائعات.

آخر تلك الشائعات ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية نقلًا عن أحد أفراد طاقم طائرة رونالدو الخاصة والتي لم تُكشف هويته.

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وتحدث أحد أفراد الطائرة عن نقاش حاد وشبه خصام كان من شهر بينهما على متن الطائرة.





وقال في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو: "جورجينا دخلت الطائرة غاضبة جدًا مع كريستيانو، لم تُحي أحدًا بينما صلح كريستيانو الموقف مع طاقم الطائرة. لكنهما لم يتحدثا طوال الرحلة التي استغرقت ساعات إلى نيويورك".

وتواصل جورجينا نشر صورها مع كريستيانو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر ما نشرته كان إستوري" على إنستغرام بكلمات أغنية تقول فيها "الحاسد يخترع الشائعة، النمام ينشرها والأبله يصدقها" في إشارة لنفي ما يقال. (جول)