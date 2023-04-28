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رياضة

مشهد طريف للاعب مصري خلال مباراة.. هذا ما فعله قبل تنفيذ ركلة الجزاء

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:45
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شهدت مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي لقطة طريفة من المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة.
وحقق نادي الاتحاد فوزا ثمينا على ضيفه الشباب (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.
 
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله. وقبل تنفيذ حمدالله لركلة الجزاء، حاوط حجازي نقطة الجزاء مدعيا ربط حذائه، خوفا من عبث لاعبي المنافس بمنطقة تنفيذ ركلة الجزاء، إذ سبق وأن شهدت مباريات لعبة كرة القدم محاولة بعض اللاعبين عرقلة المسدد بطرق مختلفة. (العربية)
 
 
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